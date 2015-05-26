Завтра на западе Украины похолодает до +8, в других областях будет 30-градусная жара

На остальной территории будет жарко, предполагается 24-29, местами до 30 градусов тепла. Кратковременные грозовые дожди пройдут везде, на западе возможны ливни, сильные порывы ветра, лишь днем ​​в южной части существенные осадки маловероятны. Об этом сообщает «Оpogode».

В западной части - грозовые дожди, возможны сильные ливни. Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла, днем ​​похолодает до 8-12 градусов тепла, в Тернопольской и Хмельницкой областях 13-18 градусов тепла.

В северных областях пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 11-16 градусов тепла, днем ​​23-28 градусов тепла.

В центральной части - дожди и грозы. Температура воздуха ночью 12-17 тепла, днем ​​24-29, местами 30 градусов тепла.

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В восточных областяхместами дожди и грозы. Температура воздуха ночью 10-15 тепла, днем ​​25-30 градусов тепла.

В южной части ночью пройдут грозовые дожди, днем ​​- преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 12-17 тепла, днем ​​25-30 градусов тепла.

В Киеве кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем ​​26-28 градусов тепла.

Ветер в Украине ожидается юго-восточный, на западе - северный, 5-12 м/с, порывы 15-20 м/с.