Завтра на западе Украины похолодает до +8, в других областях будет 30-градусная жара
В среду, 27 мая северные воздушные потоки принесут на запад Украины существенное похолодание, днем ожидается в пределах 8-12 градусов тепла.
На остальной территории будет жарко, предполагается 24-29, местами до 30 градусов тепла. Кратковременные грозовые дожди пройдут везде, на западе возможны ливни, сильные порывы ветра, лишь днем в южной части существенные осадки маловероятны. Об этом сообщает «Оpogode».
В западной части - грозовые дожди, возможны сильные ливни. Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла, днем похолодает до 8-12 градусов тепла, в Тернопольской и Хмельницкой областях 13-18 градусов тепла.
В северных областях пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 11-16 градусов тепла, днем 23-28 градусов тепла.
В центральной части - дожди и грозы. Температура воздуха ночью 12-17 тепла, днем 24-29, местами 30 градусов тепла.
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В восточных областяхместами дожди и грозы. Температура воздуха ночью 10-15 тепла, днем 25-30 градусов тепла.
В южной части ночью пройдут грозовые дожди, днем - преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 12-17 тепла, днем 25-30 градусов тепла.
В Киеве кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем 26-28 градусов тепла.
Ветер в Украине ожидается юго-восточный, на западе - северный, 5-12 м/с, порывы 15-20 м/с.