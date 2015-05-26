Задержанным за нападение на АЗС и убийство милиционеров в Киеве назначена психиатрическая экспертиза

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил начальник Главного управления по надзору за уголовными производствами МВД, СБУ и фискальной службы Генеральной прокуратуры Украины Юрий Севрук.

“По данному уголовному производству проведен большой объем следственных действий, и в настоящее время продолжаются психолого-психиатрические экспертизы (задержанных), по результатам которых уголовное производство будет направлено в суд”, - сказал Севрук.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 мая люди в масках, угрожая оружием, совершили разбойное нападение на автозаправочную станцию. Злоумышленники ранили сотрудника АЗС и забрали из кассы около 800 грн.

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У задержанных изъят целый арсенал. В частности, автоматическое оружие, гранатомет и взрывчатка.

5 мая Деснянский райсуд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей трем злоумышленникам, которые в ночь на 4 мая напали на АЗС и расстреляли правоохранителей, двум подозреваемым по 17 лет, еще одному – 20.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой), ч. 1 ст. 263 УКУ (незаконное обращение с оружием), ст.348 УКУ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).