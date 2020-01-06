Убийство в Каховке: Рябошапка отправил своих прокуроров для расследования

Задача прокуроров - принять меры к установлению всех причастных к убийству лиц.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка определил группу прокуроров Офиса, которые будут координировать работу следователей и прокуроров в расследовании резонансного убийства жителя города Каховка, которое произошло 1 января 2020 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

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Отмечается, что задача прокуроров Офиса, которые уже выехали на место преступления, - тщательное и объективное изучение всех версий совершенного, состояния производства, принятие мер к установлению всех причастных к убийству лиц.

Как сообщал УНИАН, утром 1 января 2020 года в городе Каховка Херсонской области 29-летний мужчина осуществил несколько выстрелов из ружья в живот другому 26-летнему местному жителю Владимиру Чебукину. От полученных огнестрельных ранений потерпевший через два дня скончался. 3 января суд арестовал подозреваемого на 60 суток без права внесения залога.

По факту убийства расследуется уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

На момент совершения преступления подозреваемый отдыхал в одной компании с работником районного отдела полиции.

В отношении полицейского назначено проведение служебного расследования, он отстранен от исполнения служебных обязанностей. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по статье 365 УК Украины.

4 января под местным управлением полиции состоялась акция протеста. Местные жители требовали расследования резонансного убийства.

5 января начальник следственного управления Главного управления Нацполиции в Херсонской области Николай Вербицкий заявил, что в Каховке проведут повторную судебно-медицинскую экспертизу.