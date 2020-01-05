Часто ссорились: мать погибшего в Каховке рассказала о его отношениях с экс-милиционером

Семья нападающего приходила в больницу после инцидента.

Погибший в результате бытового конфликта с бывшим правоохранителем в Каховке Владимир Чебукин часто ссорился с нападающим из-за своего сына от бывшей жены, а сейчас девушки экс-милиционера.

Об этом в комментарии Громадському сообщила мать Елена.

При этом сын Владимира часто бывал у него дома после расторжения отношений.

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«Он входил в тот дом, он там прожил 3,5 года, он любил свою жену до этого дня, наверное. Он сильно любил своего сына, настолько, что мы с тем сыном общались, он постоянно к нам приходил. Мы были в хороших отношениях с нашими сватами», — рассказала женщина.

По словам матери погибшего, семья нападающего приходила в больницу после инцидента. Но констатировала: отношения между мужчинами в последнее время ухудшились. Нападающий угрожал отсудить у Владимира сына.

«В ночь убийства выяснилось, что у них была долгая переписка, они ссорились между собой. Были свидетели, которые говорили, что у них были постоянные скандалы», — добавила она.

Как сообщал УНИАН, в Каховке на Херсонщине десятки горожан пришли к районному отделению полиции и зажгли шины. Таким образом они устроили протест из-за убийства 26-летнего земляка. Все произошло в новогоднюю ночь.

Вскоре глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев пообещал контролировать ход расследования. А в полиции заявили о повторной судебно-медицинской экспертизе тела убитого по требованию его родственников.