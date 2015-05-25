Открыл стрельбу и захватил заложников в Харьковской области мужчина, у которого должны были отобрать дом - Геращенко

Об этом сообщил народный депутат Украины, советник министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

«Сегодня утром судебный исполнитель вместе с участковым и понятыми приехал описывать дом по решению суда. Мужчина 1968 года рождения, владелец дома, в состоянии крайнего возбуждения открыл стрельбу по судебному исполнителю и лицах, которые его сопровождали. Погиб один из двух понятых и кто-то из прохожих или лиц, которые сопровождали судебного исполнителя. Участковый не успел остановить преступника, законно применив против него оружие», - написал Геращенко.

«После этого мужчина сел в машину и выехал на трассу Киев-Харьков, где захватил трех заложников - сотрудников АЗС OKKO, которая расположена в поселке Коротич. По предварительным данным, преступник открыл огонь из собственного зарегистрированного охотничьего карабина», - отметил он.

Геращенко также добавил, что действия участкового будут проверены на предмет соблюдения закона о милиции и должностных инструкций.

«Если бы он успел вовремя остановить преступника, то ситуации с захватом заложников и гибелью двух наших сограждан, можно было бы избежать», - отметил Геращенко.

По его словам, начальником областного УВД Анатолием Дмитриевым введен план по борьбе с террористами "Гром".

Читайте такжеНа Харьковщине мужчина расстрелял двух человек, после чего захватил заложников на АЗС«Сотрудники милиции перекрыли трассу Харьков-Киев для того, чтобы избежать жертв среди тех, кто проезжает мимо по дороге. С террористом специалисты ведут переговоры о добровольной сдаче. Делается все для того, чтобы он согласился сдаться и избежать жертв среди заложников», - написал он.

Как сообщал УНИАН, в Люботине под Харьковом мужчина застрелил из карабина двух человек, после чего уехал в село Коротич, где на автозаправке захватил заложников.