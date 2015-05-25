Бездействие украинской власти заставит беженцев из Донбасса мигрировать в другие страны - представитель ООН

Руководитель Европейского подразделения управления ООН по делам беженцев Винсент Кошетель уверен, что в случае дальнейшей бездеятельности украинского правительства в вопросе долгосрочного политического решения проблем переселенцев, и отсутствия помощи со стороны международных организаций, беженцы с Украины начнут появляться в европейских странах.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Это действительно трагедия. Миллион двести тысяч стали вынужденными переселенцами в самой Украине. Еще миллион ее покинули. Это трагедия. Люди страдают", - отметил Кошетель.

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"Ничего не делается для облегчения передвижения людей. Кажется, их буквально подталкивают выбрать, с кем они. А надо, чтобы у людей была возможность свободно пересекать контактную линию", - сказал он.

Кошетель отметил, что понимает необходимость мер безопасности, но 6-7 КПП – это много, а их 15-часовое прохождение вместе с месячным ожиданием пропуска является слишком длинным.

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«Международная общественность должна поддержать предоставление помощи украинским беженцам. Она не исправит ситуации в целом, но необходима для стабилизации ситуации. Иначе, уже через несколько месяцев беженцы с Украины начнут появляться в других странах», - отметил Кошетель.