В Днепропетровске расстреляли известного бизнесмена

Убийца застрелил предпринимателя четырьмя выстрелами, которые попали жертве в голову, туловище и руку, сообщает 9 канал.

Киллер поджидал бизнесмена у его собственного гаража на улице Казакова в Октябрьском районе города.

Одна из женщин, которая стала случайным свидетелем преступления, рассказала, что предприниматель, выйдя из салона своего автомобиля, начал открывать дверь гаража. Именно в этот момент к нему подбежал неизвестный и раздались выстрелы.

Читайте такжеСМИ: Боевики расстреляли директора шахты "Шахтерскантрацит" и его жену

Перед тем, как скрыться, убийца успел убрать с места преступления все гильзы, поэтому пока неизвестно, из какого оружия убили бизнесмена. Но скорее всего это был пистолет.

Милиция открыла уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Принимаются все меры для задержания подозреваемого, говорит Анна Старчевская, руководитель сектора Днепропетровского ГУ милиции.