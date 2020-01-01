Патрульные отчитались о работе в новогоднюю ночь

Смена прошла без особых нарушений общественной безопасности.

Патрульные полицейские в новогоднюю ночь отработали 2716 вызовов, из них 335 – о нарушении тишины.

Читайте такжеВ новогоднюю ночь в Киеве полиция будет патрулировать в усиленном режимеОб этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

«Пока вы праздновали – патрульные следили, чтобы ничто не помешало вам безопасно отдохнуть. На ночную смену заступило 2040 блюстителей порядка. Они обеспечивали общественную безопасность и правопорядок на улицах, центральных площадях наших городов, патрулировали автодороги Украины. Проработали 2716 вызовов, из них 335 – о нарушении тишины», – говорится в сообщении.

Отмечается, что смена прошла без особых нарушений публичной безопасности.

Ранее УНИАН сообщал, что национальная полиция усилит меры безопасности в новогоднюю ночь, на улицы городов выйдут дополнительные наряды полицейских и нацгвардейцев.