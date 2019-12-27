На Херсонщине задержали разыскиваемого Интерполом "вора в законе" из России
На Херсонщине полицейские задержали разыскиваемого Интерполом гражданина РФ, который является «вором в законе».
Читайте такжеВ Одессе на аттракционе произошло страшное ЧП с ребенком
Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Херсонской области, вчера в Новой Каховке правоохранители задержали 54-летнего гражданина, который находится в межгосударственном розыске.
По словам начальника ГУ ЧП в области Александра Прокудина, оперативники уголовного розыска получили информацию, что на территории города Новая Каховка скрывается человек, который объявлен в межгосударственный розыск.
«Вчера вечером полицейские задержали его в одном из развлекательных заведений города. Им оказался 54-летний гражданин России. Мужчина ранее судим, в 1997 году в Москве получил статус «вора в законе. В настоящее время он имеет запрет на въезд в Украину до января 2022 года», - рассказал Прокудин.
А пока устанавливается, каким путем и с какой целью разыскиваемый попал на территорию Херсонской области.
Также областным управлением миграционной службы в суд направлено ходатайство для решения вопроса о его помещении в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства с последующей передачей стране-инициатору розыска.