На Херсонщине задержали разыскиваемого Интерполом "вора в законе" из России

Задержанный получил статус «вора в законе» в Москве в 1997 году.

На Херсонщине полицейские задержали разыскиваемого Интерполом гражданина РФ, который является «вором в законе».

Читайте такжеВ Одессе на аттракционе произошло страшное ЧП с ребенком

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Херсонской области, вчера в Новой Каховке правоохранители задержали 54-летнего гражданина, который находится в межгосударственном розыске.

По словам начальника ГУ ЧП в области Александра Прокудина, оперативники уголовного розыска получили информацию, что на территории города Новая Каховка скрывается человек, который объявлен в межгосударственный розыск.

«Вчера вечером полицейские задержали его в одном из развлекательных заведений города. Им оказался 54-летний гражданин России. Мужчина ранее судим, в 1997 году в Москве получил статус «вора в законе. В настоящее время он имеет запрет на въезд в Украину до января 2022 года», - рассказал Прокудин.

А пока устанавливается, каким путем и с какой целью разыскиваемый попал на территорию Херсонской области.

Также областным управлением миграционной службы в суд направлено ходатайство для решения вопроса о его помещении в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства с последующей передачей стране-инициатору розыска.