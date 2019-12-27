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У Гончарука создали Фонд для предоставления соцпомощи пострадавшим от насильственных преступлений

12:06, 27 декабря 2019
Общество
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Кабмин создал Фонд для оказания соцпомощи пострадавшим от насильственных преступлений / фото report.if.ua/

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Twitter по результатам заседания правительства.

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«По нашим расчетам, только в прошлом году от насилия в Украине пострадали 24 тысячи человек. Они нуждаются в усиленной защите и помощи. Украина присоединяется к признанной мировой практике», - отметил Гончарук.

Он уточнил, что в Фонд поступать средства от наказания в виде штрафов, а также судебных сборов, в случае принятия судом обвинительного приговора.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве в следующем году появится "кризисная комната" для помощи жертвам домашнего насилия.

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Теги: #новости Украины#насилие#сексуальное насилие#домашнее насилие#насилие над детьми#насилие над женщинами#Алексей Гончарук