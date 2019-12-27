Дело Шеремета: апелляцию Антоненко перенесли из-за подозрения предвзятости судей

Адвокат надеется, что уже 8 января новая коллегия судей рассмотрит апелляцию Антоненко и учтет аргументы защиты.

Суд перенес рассмотрение апелляции подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко на 8 января.

Об этом в зале суда сообщил его адвокат Михаил Галанченко.

По словам Галанченка, заседание перенесли из-за того, что судьи – родственны по одному делу, поскольку 2 из 3 судей рассматривали вопрос относительно меры пресечения другой подозреваемой – Юлии Кузьменко.

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«Учитывая это, они не могут принимать решения. Есть подозрение о предвзятости», – заявил защитник.

Кроме того, апелляцию длительное время не рассматривали, поскольку ее не забирали с почты.

«Мною было направлено апелляция вместе со всеми адвокатами, для того чтобы она поступила со всеми и вместе со всеми рассматривалась. Но длительное время по неизвестным причинам апелляция находилась на почте, ее просто не забирали», – пояснил Галанченко, добавив, что это – уже вторая апелляция.

По мнению адвоката, прокуроры в ходатайстве об избрании меры пресечения Антоненко ввели в заблуждение судью Вовка.

«Следователи ввели в заблуждение судью Вовка. Вторая страница постановления. Судья Вовк цитирует ходатайство прокурора. И там написано, что «лицо не работает», чуть ли не асоциальный образ жизни ведет... Поэтому, может у Волка действительно не было объективной информации, что Антоненко – военнослужащий? Что у него жена, дети, военная присяга. То есть, у него очень много сдерживающих факторов», – подчеркнул он.

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Адвокат надеется, что уже 8 января новая коллегия судей рассмотрит апелляцию Антоненко и учтет аргументы защиты.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военную медсестру Яну Дугарь и супругов-добровольцев Инну («Пума») и Владислава («Буча») Грищенко. Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста, и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а Кузьменко - в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года.

Ночью 14 декабря суд постановил арестовать на 2 месяца Антоненко. 18 декабря стало известно, что Антоненко воспользовался правом, предусмотренным ст. 63 Конституции Украины, отказаться давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников, из-за подозрений в предвзятости следователей.

23 декабря Киевский апелляционный суд оставил Антоненко под стражей, а 24 декабря - Кузьменко.