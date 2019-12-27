Убийство 5-летнего мальчика на Киевщине: дело отправят в другой суд

Подсудность дела должен определить Апелляционный суд.

Переяславский районный суд направил материалы дела об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Киевский апелляционный суд.

Об этом сообщает hromadske.

Как отмечается, теперь апелляционный суд должен определить подсудность дела, поскольку продолжать рассмотрение дела в Переяслав-Хмельницком невозможно из-за отвода обоих судей.

В частности, сначала судья Игорь Опанасюк удовлетворил ходатайство об отводе судьи Ярославы Керекезы, а потом сам взял отвод, потому что дружит с подозреваемым полицейским Владимиром Петровцем.

Срок меры пресечения троим подозреваемым в убийстве ребенка истекает 31 декабря.

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Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяслав-Хмельницком Киевской области патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец навеселе устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди.

Они попали в 5-летнего Кирилла, находившегося на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик умер в столичной больнице.

Патрульным объявили подозрение в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия группой лиц (ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц (пп.2, 12 ч.2 ст.115 УК).

Позже ГБР объявило о подозрении третьему лицу. По данным следствия, этот человек находился вместе с уже ранее задержанными двумя правоохранителями и также осуществлял выстрелы из оружия. Оружие, из которого убит ребенок не найдено.

Затем прокуратура сообщила о подозрении 16-летнему несовершеннолетнему, который стал еще одним фигурантом дела.

5 ноября всем четырем фигурантам были объявлены окончательные подозрения: грубое нарушение общественного порядка, которое сопровождалось особой дерзостью, совершенное группой лиц, с использованием огнестрельного оружия, а также хранение огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения.

6 декабря директор ГБР сообщил, что следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование убийства 5-летнего мальчика в Киевской области.

«Сторона обвинения признала собранные во время досудебного расследования доказательства достаточными для составление обвинительных актов по четырем подозреваемым - всем, кто был участником того трагического события», - отметил тогда директор ГБР.