Украина готовится оставить ОРДЛО без воды, если "ДНР" не погасит долги

Система водоснабжения в Донецкой области взаимосвязанна по обе стороны линии соприкосновения.

Украинское руководство изучает возможность оставить подконтрольную боевикам часть Донбасса без воды, если так называемая «власть» самопровозглашенной республики не погасит долги за коммунальные услуги.

Об этом заявил заместитель председателя Донецкой ОГА Игорь Мороз, передают Новости Донбасса.

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По его словам, ОРДЛО потребляет 23 миллиона кубометров воды в месяц, а подконтрольная – 10 миллионов кубометров. Кроме того, Мороз добавил, что украинская сторона ежемесячно теряет 140 миллионов гривень на электроэнергию, которую используют для доставки воды на оккупированные территории.

Вопрос оплаты за водоснабжение был вынесен на рассмотрение Трехсторонней контактной группы, и та сторона, объясняет Мороз, предварительно согласилась оплатить услуги. Но окончательного механизма расчетов нет до сих пор.

При этом система водоснабжения в Донецкой области взаимосвязанна по обе стороны линии соприкосновения.

Мороз отметил, что правительство поручило разработать альтернативную схему водоснабжения подконтрольной Украине территории с определенными источниками и средствами. Если же правительство подытожит, что со стороны террористов «мы ничего не получим», то будет принято решение о прокладке новых труб.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины обязал НАК «Нафтогаз Украины» не учитывать долги объектов теплоснабжающих предприятий, которые находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях, при определении уровня расчетов предприятия за газ.