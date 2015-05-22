Православные сегодня празднуют Николая Чудотворца

22 мая Православная Церковь чествует святого Николая Чудотворца – в этот день состоялось перенесение мощей святого из Ликии в итальянский город Бари.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви Московского патриархата, ссылаясь на руководителя административного аппарата Киевской Митрополии архимандрита Виктора (Коцабу), согласно жизнеописанию святителя Николая, святой совершил много чудес и пережил гонения.

“Святитель Николай помогал обездоленным, спасал от потопа, выносил людей сухими из воды, берег от тления, возвращал домой, освобождал от тюремных оков и смертной казни, подавал исцеление. Многих нищих и убогих Чудотворец обогатил, голодным подал еду, всем помогал при каждой необходимости. Он – заступник и быстрый защитник. Всем, кто к нему обращается, святой помогает”, - рассказывает отец Виктор.

Читайте такжеВласти Китая вводят ограничения на использование креста

Впервые празднование дня перенесения мощей святителя Николая было установлено папой Урбаном II в XI веке. Праздник зародился на Западе, но прижился в церковном календаре восточных славян, куда был внесен митрополитом Ефремом в конце XI века. В Киевской державе праздник перенесения мощей святителя Николая из города Миры в Бари был установлен во времена Киевского митрополита Иоанна II и Киевского князя Всеволода (1078-1093).

В XI веке мусульмане пытались уничтожить мощи святителя Николая. Жители города Бари решили спасти мощи святителя Николая. Они с благословения самого святителя, который явился пресвитеру этого города, 22 мая привезли раку с мощами в Бари. При этом среди тех, кто нес раку и касался ее, многие исцелились. Мощи великого Божьего угодника разместили в церкви св. Иоанна Предтечи в алтаре. В настоящее время мощи Николая Чудотворца хранятся в Бари в базилике Сан Сабино.

В Украине в народе этот день называют Николая Весеннего или Теплого. В быту святого считают покровителем животных, скота, а также хлеборобов и земледелия.