Новая патрульная полиция может приступить к работе уже в конце июня
11:58, 22 мая 2015Общество
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14 июня 2 тысячи сотрудников патрульной полиции завершат обучение и будут готовы приступить к выполнению своих профессиональных обязанностей.
Патрульная полиция может скоро начать свою работу / Фото УНИАН
Патрульная полиция может приступить к выполнению своих функций уже в конце июня.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщила первый заместитель министра внутренних дел Украины Эка Згуладзе.
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По ее словам, 14 июня 2 тыс. сотрудников патрульной полиции завершат обучение и будут готовы приступить к выполнению своих профессиональных обязанностей.
В то же время Згуладзе отметила, что из-за некоторых организационных моментов начало работы новых патрулей может быть отложено на одну-две недели.
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