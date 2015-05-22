Новая патрульная полиция может приступить к работе уже в конце июня

Патрульная полиция может приступить к выполнению своих функций уже в конце июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщила первый заместитель министра внутренних дел Украины Эка Згуладзе.

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По ее словам, 14 июня 2 тыс. сотрудников патрульной полиции завершат обучение и будут готовы приступить к выполнению своих профессиональных обязанностей.

В то же время Згуладзе отметила, что из-за некоторых организационных моментов начало работы новых патрулей может быть отложено на одну-две недели.