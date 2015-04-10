Аваков: новая патрульная полиция может заработать в Одессе в конце августа

Министр внутренних дел Арсен Аваков представил в Одессе концепцию создания патрульной полиции.

Как передает корреспондент УНИАН, презентация состоялась при участии президента Украины Петра Порошенко во время встречи Авакова с курсантами и сотрудниками патрульной службы милиции и ГАИ.

«Мы сегодня представляем процесс начала создания и функционирования в Одессе новой патрульной полиции. Этот процесс начался в Киеве, второй этап будет в Одессе. Мы очень хотим, чтобы этот процесс стартовал в Одессе с 20 апреля», - сказал Аваков.

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Он добавил, что начинается набор курсантов и слушателей с тем, чтобы в конце августа в Одессе заработала новая патрульная полиция.

Присутствующим также был продемонстрирован концептуальный видеоролик преобразования милиции в полицию.