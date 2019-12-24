ReturnShip: как вернуться в профессию после долгого перерыва

Один из лучших работодателей Украины и лидер телеком-отрасли Киевстар провел программу стажировки ReturnShip, чтобы помочь восстановить карьеру кандидатам, которые были вынуждены взять перерыв в рабочем стаже – например, из-за отпуска по уходу за ребенком, попытки найти себя в новой профессии, возрастной дискриминации или по состоянию здоровья.

ReturnShip – это программа 2-месячной оплачиваемой стажировки для людей любого возраста, которые хотят вернуться к своему делу или освоить новую профессию. В первом наборе приняли участие 9 стажеров, которые работали в департаментах PR, HR, Внедрения изменений, Продаж и развития сервисного обслуживания, а также в технической и финансовой дирекциях. Все стажеры прошли в финал программы, 4 из них уже присоединились к команде Киевстар, а остальные получили отличные рекомендации от своих руководителей и будут рассмотрены на свободные вакансии в будущем.

«Последние годы на рынке труда наблюдается дефицит квалифицированного персонала. В то же время имеется большое количество кандидатов, которых во многих компаниях даже не рассматривают на открытые вакансии из-за отсутствия опыта, большого перерыва в стаже или возраста. Поэтому проект «ReturnShip» построено на идее win-win. Для компании стажеры имеют большой потенциал и могут принести немалую ценность для бизнеса, поскольку они имеют высокую мотивацию, готовы к обучению и могут дать свежий взгляд на рабочие процессы», - комментирует Директор по управлению персоналом и развитию Киевстар Оксана Олейник.

В течение двух месяцев стажеры не только имели возможность попрактиковаться в Киевстар и полностью погрузиться в рабочие процессы большой компании, а также для них было организовано ряд тренингов и образовательных мероприятий, чтобы они могли быстрее окунуться в корпоративную культуру, изучить особенности рынка телекоммуникаций и преодолеть свои внутренние барьеры.

«Мой декретный отпуск длился 7 лет. Сначала у меня были сомнения, неуверенность в себе, чувство профессиональной некомпетентности из-за длительного перерыва. Но программа стажировки стала для меня настоящим вызовом и выходом из зоны комфорта, шагом вперед с точки зрения самооценки и самореализации. Я на собственном опыте убедилась – если есть мотивация, профессиональные навыки приобретаются быстро. А личные качества, развитые во время декрета, помогают работать еще продуктивнее. Ведь заботясь о детях, женщина получает чрезвычайно ценные навыки, которые помогут и в работе: тайм-менеджмент, мультизадачность, стрессоустойчивость, самоорганизованность», - рассказала стажерка проекта ReturnShip Наталья Рыбачук, которая заняла должность специалиста по мониторингу в отделе операционного управления контактами.

Первый набор стажировки стал пилотным, в будущем Киевстар планирует продолжить проект «ReturnShip», а также призывает другие компании присоединиться к инициативе.

Справка о компании:

Киевстар – украинский оператор телекоммуникаций, предоставляющий услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе для 3G и 4G связи для 26,4 млн абонентов. Акционеры Киевстар – международная Группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в свободном обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).

Киевстар более 20 лет осуществляет деятельность в Украине и является крупнейшим плательщиком налогов на телеком рынке, одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией.