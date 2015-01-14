Российская полиция задержала Навального

Об этом Навальный написал в Twitter.

Ну прекрасно, на выходе с 'Эхо Москвы' задержала полиция. Везут куда-то - Alexey Navalny (@navalny) January 14, 2015

"Ну прекрасно, на выходе из "Эхо Москвы" задержала полиция. Везут куда-то", - написал он.

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Позже он написал, что скорее всего его скоро отпустят.

Сейчас отпустят скорее всего. Как говорится, извините за беспокойство. - Alexey Navalny (@navalny) January 14, 2015

Справка. 30 декабря Замоскворецкий суд Москвы приговорил Алексея Навального к 3,5 года условно, а его брата Олега - к такому же реальному сроку лишения свободы по делу о хищении средств компании «Ив Роше». При этом суд постановил, что до вступления приговора в силу Навальный будет содержаться под домашним арестом.

31 декабря защита Навального обжаловала сохранения ему меры пресечения в виде домашнего ареста до вступления в силу приговора по делу «Ив Роше».