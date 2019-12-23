Дубилет назвал топ-4 проблемы иностранцев в Украине

Так, первой министр назвал проблему остаться больше, чем на 90 дней.

В Кабмине после проведения исследования определили основные проблемы, с которыми сталкиваются иностранцы, которые находятся в Украине.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

"Последние несколько недель мы проводили исследование, насколько комфортно иностранцам находиться в Украине. Тема важная, учитывая, что мы боремся за иностранные инвестиции. Делюсь с вами топ проблемами, которые мы обнаружили", - написал министр.

Так, первой министр назвал проблему остаться больше, чем на 90 дней.

"Если иностранец (в т.ч. с безвизовой страны) вдруг захочет остаться (и тратить свои деньги) в Украине больше, чем на 90 дней, ему придется серьезно постараться. Остаться просто так нельзя, должен быть привод (болезнь, работа, свадьба и т.д.). Необходимо собрать внушительный пакет документов, вплоть до документов о владельце арендованной квартиры. В отеле, кстати, оставаться нельзя", - отметил он.

По словам Дубилета, на практике многие иностранцы просто нарушают эти правила и затем платят штраф.

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Второй проблемой чиновник определил получения разрешения на работу, учебу и тому подобное.

"Вот это явление вызывает у иностранцев особую "любовь" к нашей стране. Если, например, европеец захочет работать в Украине, то для этого ему нужно уехать за границу и получить визу там. В Киеве это сделать нельзя. Это касается всех стран, не только безвизовых", - пояснил он.

Третьей проблемой министр назвал очные визиты в государственные органы.

"Хочет иностранец получить рабочую визу, временный или постоянный вид на жительство - все это делается через личные визиты в наши не самые комфортные госорганы. Это и для иностранцев неудобно, и расходы для бюджета", - отметил Дубилет.

Однако, по его словам, хорошая новость в том, что Украина "умеет оказывать е-сервисы для иностранцев".

Номер четыре в списке проблем министра - это счета в банках.

"Счета в украинских банках иностранцам открываются сложно и не всегда. Это настолько зарегулированное вопросы, часто банки предпочитают с этим вообще не связываться. А зря. Ведь это не просто вопрос удобства для иностранцев, но и дополнительных ресурсов для банковской системы", - написал Дубилет.

По его мнению, теоретически для иностранцев можно сделать открытие счетов полностью дистанционным.

"На этом список проблем далеко не заканчивается. В одном посте все и не опишешь. Конечно, просто на перечислении мы не остановимся. Вместе с МИДом, ДМС и Минцифры готовим предложения", - добавил министр.