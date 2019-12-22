СБУ наградила гражданина, который помешал похитить военную технику Харьковского завода

В 2014 году Сергей Кравченко совместно с украинской контрразведкой предупредил попытку похищения тяжелой военной техники.

Глава СБУ Иван Баканов вручил медаль «За военную службу Украине» ветерану правоохранительных органов Сергею Кравченко и двум спецназовцам ЦСО «А» СБУ.

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Как сообщается на сайте СБУ, в 2014 году Сергей Кравченко совместно с украинской контрразведкой предупредил попытку похищения тяжелой военной техники с ГП «Харьковский бронетанковый завод» и ее использования для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе.

Награждение состоялось в соответствии с Указом Президента Украины №741/2019 О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня защитника Украины.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области к 10 годам лишения свободы приговорен диверсанта за попытку подрыва объекта транспортной инфраструктуры Харьковщины в декабре прошлого года.