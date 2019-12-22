День зимнего солнцестояния 2019: сегодня – самый короткий день в году

Сегодняшний день считается началом астрономической зимы в северном полушарии.

Сегодня, 22 декабря, настал День зимнего солнцестояния в 2019 году. Это самый короткий световой день в году – продлится он всего 8 часов, а ночь, соответственно, самая длинная. Именно этот день считается началом астрономической зимы в северном полушарии.

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Зимнее солнцестояние происходит в момент, когда Северный полюс отклонен на максимальное расстояние от Солнца. Это происходит каждый год: северный полюс Земли отклоняется от Солнца на 23,5 градуса.

В течение нескольких дней после этого момента полуденные высоты Солнца и продолжительность светового дня остаются практически неизменными – отсюда и название "солнцестояние".

В зависимости от календаря, зимнее солнцестояние происходит 21 или 22 декабря. В этом году для Украины оно началось около в 6:19 утра. Сегодня продолжительность светового дня будет малой, например, для Киева она составит всего 8 часов 16 секунд.

Поскольку зимнее солнцестояние длится лишь короткий промежуток времени, то для этого дня используют другие названия, например "самый короткий день". Однако уже с 1 января продолжительность светового дня начнет увеличиваться.