цей матеріал доступний українською

Истязание 11-летнего мальчика в Одессе: подросткам объявили подозрение

18:09, 21 декабря 2019
Общество
240 0
Подростки избили мальчика и заставили раздеться / Фото Pietro Izzo via Flickr

Читайте такжеУ Рябошапки планируют создать отдел по противодействию насилию против детей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, двое 16-летних учащихся профессионального лицея в съемной квартире, в присутствии других несовершеннолетних, избили мальчика и под угрозой применения физического насилия заставили полностью раздеться.

Свои действия подростки снимали на мобильный телефон, а затем выложили запись в Интернет.

Установлено, что один из подростков уже является фигурантом двух уголовных производств по фактам кражи и грабежа.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Килийского отделения полиции (ч. 1 ст. 127 УК Украины).

Как сообщал УНИАН, 15 декабря в городе Килия Одесской области двое подростков избили 11-летнего мальчика, заставили раздеться и, сделав видеозапись издевательств, растиражировали ее в социальных сетях. После этого ребенок, получивший психологическую травму, отказывается посещать школу.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #новости Украины#новости Одесщиныпогода в Одессе