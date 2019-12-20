Обыски в "Думской.ТВ": накануне детективы обыскали квартиру владельца телеканала

В уголовном производстве, в рамках которого проводили обыски, фигурирует две компании. Одну Шмушкович консультировал, другой – продал свою собственность.

Накануне обысков на одесском телеканале «Думская. ТВ» детективы НАБУ провели обыски в доме его владельца Михаила Шмушковича.

Об этом он сообщил в комментарии Радио Свобода.

По его словам, обыски начались в 7.00.

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«Там все прошло без конфликтов, я не очень понял, почему нельзя было со мной вместе поехать на телеканал. Позже из разговоров работников на месте у меня сложилось впечатление, что они и сами не знали, что приехали на телеканал», – сказал Шмушкович.

Он является заместителем председателя областной ячейки партии «Европейская солидарность», а в 2014-2015 годах был председателем Одесского областного совета.

В уголовном производстве, в рамках которого проводили обыски, фигурирует две компании. Одну политик консультировал, другой – продал свою собственность.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром детективы НАБУ пришли в помещение, где располагается ТРК "Думская" в Одессе.

В сообщении НАБУ отмечается, что обыски не связаны с деятельностью СМИ и журналистов. Предварительная правовая квалификация дела - злоупотребление властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).