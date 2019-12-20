В НАБУ прокомментировали обыски на одесском телеканале

В бюро пояснили, что следственные действия не связаны с деятельностью журналистов.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины подтвердили, что их детективы проводят обыски в Одессе, в том числе по адресу, где расположена телерадиокомпания "Думская".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Следственные действия санкционированы, их осуществляют в рамках расследования возможных злоупотреблений служебных лиц Одесского облсовета во время продажи в сентябре 2018 года нежилых помещений по адресу Лидерсовский бульвар, 13 (Одесса) в пользу ООО "Шаг вперед", - говорится в сообщении.

В НАБУ объясняют, что целью проведения обыска в помещении, где расположена ТРК, является поиск документов по передаче права собственности на нежилые помещения по указанному выше адресу.

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"Эти документы, как считает следствие, могут находиться по адресу Канатная, 10 из-за того, что указанное СМИ и ООО "Шаг вперед" имели одних и тех же бенефициарных владельцев", - добавляют в ведомстве.

В сообщении отмечается, что обыски не связаны с деятельностью СМИ и журналистов. Предварительная правовая квалификация дела - злоупотребление властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал УНИАН, сегодня утром детективы НАБУ пришли в помещение, где располагается ТРК "Думская" в Одессе.