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В Херсоне разваливается главная городская елка

15:42, 20 декабря 2019
Общество
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На елке разбиті игрушки и частично отвалилась верхушка / Фото: kherson.net.ua

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Как сообщает местное издание kherson.net.ua, работники коммунального предприятия «Херсонгорсвет» вызывали прямо к елке наряд полиции, чтобы зафиксировать факт наличия разбитых игрушек и частично отвалившуюся верхушку.

Начальник Херсонского отдела Национальной полиции Александр Говорун заявил, что проверяться будут две версии случившегося: акт умышленного вандализма, который привел к повреждению конструкции, либо ошибки при монтаже. По словам Александра Владимировича, сумму нанесенного елке ущерба коммунальщики пока не назвали.

В коммунальном предприятии «Херсонгорсвет» комментировать случившееся оказалось некому. В приемной КП проинформировали, что его директор Олег Ребрий находится «на больничном», а главный инженер Сергей Копылов в отъезде, и неизвестно, когда появится.

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