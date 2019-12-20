В Харькове открыли главную елку города (фото)
11:42, 20 декабря 2019Общество
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Кроме того, на площади Свободы начала работу новогодняя ярмарка.
Елка в Харькове / фото ХМР
В Харькове на площади Свободы открыли главную елку города.
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Об этом сообщает пресс-служба горсовета. Высота новогоднего дерева - 40,5 метра. Ее украшают 60 световых кристаллов, 70 светодиодных шаров, около 200 игрушек в виде подарочных коробок, 700 шаров и декоративных бус, а также 500 стробоскопов.
На верхушке красуется звезда размером три на четыре метра. У подножия елки установлен огромный Дед Мороз.
Кроме того, на площади Свободы начала работу новогодняя ярмарка, где все желающие могут купить сувениры, а также попробовать многочисленные блюда и напитки.
Как сообщал УНИАН, 19 декабря в Киеве на Софийской площади зажгли главную елку Украины.
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