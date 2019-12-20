Одесский телеканал заявил об обысках со стороны НАБУ (видео)

Сообщается, что сотрудников не пускают на рабочие места и изымают компьютеры.

Одесский телеканал "Думская TV" заявляет об обысках со стороны сотрудников НАБУ в пятницу утром в помещении на улице Канатной.

Об этом сообщается на сайте "Думская".

По словам сотрудников телеканала, обыск начался около 9:30. "Работников телеканала не пускают на рабочие места, толкают, хватают за руки и не дают снимать происходящее. Правоохранители изымают компьютеры и серверы канала", - сказано в сообщении.

Обыски связывают с тем, что у правоохранителей есть вопросы к одному из собственников здания.

"Руководство телеканала считает обыски политически мотивированными и называет их давлением на свободу слова в СМИ", - заявили в "Думской".