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Одесский телеканал заявил об обысках со стороны НАБУ (видео)

11:17, 20 декабря 2019
Общество
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Одесский телеканал заявил об обысках / фото: &quot;Думская&quot;

Об этом сообщается на сайте "Думская".

По словам сотрудников телеканала, обыск начался около 9:30. "Работников телеканала не пускают на рабочие места, толкают, хватают за руки и не дают снимать происходящее. Правоохранители изымают компьютеры и серверы канала", - сказано в сообщении.

Обыски связывают с тем, что у правоохранителей есть вопросы к одному из собственников здания. 

"Руководство телеканала считает обыски политически мотивированными и называет их давлением на свободу слова в СМИ", - заявили в "Думской".

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