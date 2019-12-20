"Праздник приближается" по-одесски: на дорогах города появились троллейбусы с иллюминацией (видео)
08:49, 20 декабря 2019Общество
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С сегодняшнего дня праздничные троллейбусы выйдут на городские маршруты до конца новогодних праздников.
По городу проехалась колонна праздничных троллейбусов / скриншот видео ТСН
По улицам Одессы проехала праздничная колонна троллейбусов с иллюминацией.
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Как говорится в сюжете ТСН, водители троллейбусов были одеты в костюмы Святого Николая. В праздничный рейс пассажиров не брали, но пригласили в салоны малышей с родителями.
На парад вышли восемь машин – все модификации троллейбусов, что есть в одесском парке – от 30-летнего "Зила" до новеньких электробусов.
Одесситы останавливались, махали водителям, снимали видео. А уже с сегодняшнего дня праздничные троллейбусы выйдут на городские маршруты до конца новогодних праздников.
По улицам Одессы проехала праздничная колонна троллейбусов с иллюминацией
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