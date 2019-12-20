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"Праздник приближается" по-одесски: на дорогах города появились троллейбусы с иллюминацией (видео)

08:49, 20 декабря 2019
Общество
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По городу проехалась колонна праздничных троллейбусов / скриншот видео ТСН

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Как говорится в сюжете ТСН, водители троллейбусов были одеты в костюмы Святого Николая. В праздничный рейс пассажиров не брали, но пригласили в салоны малышей с родителями.

На парад вышли восемь машин – все модификации троллейбусов, что есть в одесском парке – от 30-летнего "Зила" до новеньких электробусов.

Одесситы останавливались, махали водителям, снимали видео. А уже с сегодняшнего дня праздничные троллейбусы выйдут на городские маршруты до конца новогодних праздников.

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Теги: #новости Украины#Одессапогода в Одессе