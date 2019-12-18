В Днепре началось строительство масштабного еврейского жилого центра

Площадь центра составит 12 000 квадратных метров.

В среду, 18 декабря, в городе Днепр состоялась официальная церемония закладки краеугольного (первого) камня в строительство масштабного еврейского центра.

Об этом УНИАН сообщил руководитель Объединённой еврейской общины Украины Михаэль Ткач, который присутствовал на церемонии начала строительства.

Читайте такжеЕврейские общины Украины получат на 25% больше финансированияВсего было заложено пять краеугольных камней. Честь была предоставлена раввину Шмуэлю Каминецкому, президенту Еврейской общины Днепра Геннадию Боголюбову, президенту фонда «Шиурей Тора Любавич» Натану (Артуру) Золотаревскому, президенту Евро-Азиатского Еврейского конгресса Михаилу Мирилашвили и Главному сефардскому раввину Израиля Ицхаку Йосефу, который специально приехал в Украину для участия в мероприятии.

«Бейт Машиах» – это многофункциональный комплекс, который образует собой целый еврейский квартал – город в городе. В девятиэтажном комплексе будут размещены учебные, служебные и жилые помещения, молитвенный зал. «Бейт Машиах» станет домом для более чем сотни еврейских религиозных семей, которые живут и работают в Днепре.

На время строительства «Бейт Машиах» на полтора года в городе Днепр будет перекрыт район улиц Литейной и Поля. Еврейская община Днепра, входящая в состав Объединённой еврейской общины Украины, обязалась обеспечить безопасный процесс строительства.

Напомним, что благодаря президенту Еврейской общины Днепра Геннадию Боголюбову и президенту Объединённой еврейской общины Украины Игорю Коломойскому в Днепре уже построен крупнейший еврейский культурный центр вне пределов Израиля – «Менора».