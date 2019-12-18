Подозреваемая в убийстве Шеремета Кузьменко написала письмо матери погибшего журналиста

Юлия Кузьменко назвала "шоу" события, которые происходят в деле об убийстве журналиста, и просит у матери прощения за то, что ей приходится наблюдать за этим.

Арестованная по подозрению в деле об убийстве Павла Шеремета детский врач и волонтер Юлия Кузьменко написала письмо матери погибшего журналиста.

Фотокопию письма опубликовал в Facebook адвокат Кузьменко Владислав Добош, передает lb.ua.

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"Мы с Вами не знакомы лично, но уже, к сожалению, знакомы заочно. Я не буду писать и убеждать Вас, что я здесь ни при чем - я хочу, чтобы Вы это узнали из объективных экспертиз и доказательств, на проведении которых я настаиваю", - пишет Кузьменко.

Она называет "шоу" происходящее в деле об убийстве журналиста и просит у матери прощения за то, что ей приходится наблюдать за этим.

"Я просто хочу выразить Вам мое искреннее сочувствие. Вы пережили то, что боится пережить каждая мать больше всего на свете. Смерть своего ребенка. Вы три года после этого наблюдали импотенцию нашей структуры МВД в расследовании его смерти. Извините, но Вам придется снова увидеть, что из смерти вашего сына делают шоу с нашим участием. Простите нашу страну за это. Я просто пожелаю то, чтобы однажды перед Вами поставили настоящих убийц и Вы могли бы посмотреть им в глаза. Держитесь", - говорится в письме.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству Шеремета подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь и супругов-добровольцев Инну ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

13 декабря суд избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а Кузьменко - в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года. Ночью 14 декабря суд постановил арестовать на 2 месяца Антоненко.