Этот год станет крайне тяжелым для большинства банков Германии

Следующий год станет крайне тяжелым для большинства банков, заявил глава Центробанка Германии, член Управляющего совета ЕЦБ Алекс Вебер. По его словам, поскольку списания убытков от финансового кризиса будут проводится во второй половине 2008 г., а прибыли, полученные по итогам более успешного прошлого года, не смогут смягчить негативные последствия кризиса. Он отметил, что в этой связи пока не ясно, насколько сильно финансовый кризис затронет экономику Евросоюза в целом.

А.Вебер, выступавший в словенском городе Брдо на встрече министров финансов и экономики 27 стран-участниц ЕС, пообещал, что ЕЦБ продолжит денежные вливания в европейские банки, испытывающие недостаток ликвидности, передает Associated Press.

Напомним, что крупнейший в Германии банк - Deutsche Bank AG - по итогам I квартала 2008 г. намерен списать около 2,5 млрд евро (3,94 млрд долл.). Списания будут распространяться на ряд кредитов с повышенным процентом, предоставленных неблагонадежным заемщикам, и долговых обязательств, активы в коммерческой недвижимости и обеспеченные ипотекой ценные бумаги.

При этом в 2007 г. чистая прибыль Deutsche Bank выросла на 7% и составила 6,51 млрд евро по сравнению с 6,08 млрд евро, полученными годом ранее.

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