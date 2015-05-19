Количество военных со статусом участника боевых действий приближается к 50 тысячам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в ходе брифинга заместитель министра обороны Украины — руководитель Аппарата Петр Мехед.

По его словам, на выполнение требований президента по упрощению предоставления статуса участника боевых действий в Министерстве обороны проработан проект приказа «Об утверждении Положения о комиссии по вопросам рассмотрения материалов об определении участников боевых действий в Вооруженных Силах Украины и Инструкции о порядке выдачи удостоверений участника боевых действий, нагрудных знаков „Ветеран войны — участник боевых действий“ и листов талонов на право получения проездных билетов с 50-процентной скидкой их стоимости в Вооруженных Силах Украины», которым предусмотрено предоставление полномочий комиссиям Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, видов Вооруженных Сил Украины, военным комиссариатам принимать решение о предоставлении статуса участника боевых действий. Проект приказа направлен на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.

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Он напомнил, что с целью информирования граждан о порядке предоставления участникам АТО статуса участников боевых действий, на официальном веб-портале Министерства обороны в рубрике «Актуально» обнародован перечень документов для предоставления статуса участников боевых действий военнослужащим и работникам Вооруженных Сил Украины, которые принимали непосредственное участие в АТО.