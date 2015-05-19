Из-за недееспособности чиновников тяжелобольные остались без лекарств - депутат

«Сегодня, из-за недееспособности чиновников, отсутствуют препараты для проведения плановой вакцинации детей, остаются без необходимых лекарств тяжелобольные, к тому же существует угроза прекращения работы пунктов переливания крови…» - подчеркнул он.

Также народный депутат отметил, что на протяжении более чем пяти месяцев ответы Министра здравоохранения Квиташвили на разного рода обращения и запросы остаются неизменными.

Читайте такжеРаде предлагают отправить в отставку Квиташвили и ПавленкоТак, еще в январе министерство проинформировало о начале работы над списками номенклатуры препаратов, необходимых для осуществления госзакупок. В конце апреля МОЗ объявило о начале работы номенклатурной группы и о том, что приступает к формированию номенклатуры. Сейчас май – а перечня необходимых препаратов нет.

Следует отметить, что именно МОЗ не подало заявку на продление финансирования проекта по гипертонии, что и послужило причиной прекращения реализации проекта по компенсации стоимости лекарств гипертоникам, в результате чего без поддержки осталось более трех миллионов украинцев.

Кроме того, важно учесть, что Министерство здравоохранения не подало на рассмотрение ни единого законопроекта, а без внесения изменений в законодательную базу, анонсированное реформирование является лишь игрой на публику.

Как отмечалось ранее, в Верховной Раде Украины зарегистрирован Проект Постановления об увольнении Квиташвили с должности Министра здравоохранения, одним из инициаторов которого является Андрей Шипко.