Суд отказал в отводе судьи Вовка по делу подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко

Судья Шапутько заявила, что законных оснований для отвода судьи Вовка нет.

Судья Печерского районного суда Киева Светлана Шапутько отказала адвокату подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета летом 2016 года врача Юлии Кузьменко в отводе судьи Сергея Вовка.

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Как передает корреспондент УНИАН, в обосновании отвода адвокат Кузьменко Владислав Добош заявил, что Вовк «находится на крючке у Генеральной прокуратуре, поскольку привлекался к уголовной ответственности и имеет личную заинтересованность в рассмотрении этого дела».

Также он добавил, что предвзятость Вовка заключается в том, что он отказался приобщить в качестве свидетелей бывшего мужа Кузьменко и ее руководителя в лечебном учреждении.

В свою очередь судья Шапутько отметила, что законных оснований для отвода Вовка нет, а утверждение адвоката о предвзятом негативном отношении Вовка к подозреваемым является субъективным впечатлением адвоката.

Напомним, судье Вовку был заявлен отвод при избрании меры пресечения еще одного подозреваемому в этом деле Андрея Антоненко.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству Шеремета подозревают пять человек: музыканта Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), Яну Дугарь и супругов Инну ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко.

По версии следствия, именно Кузьменко заложила взрывчатку под автомобиль журналиста.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.