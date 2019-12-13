Убийство Шеремета: адвокат одной из подозреваемых заявил отвод судье Вовку

Владислав Добош утверждает, что решение этого судьи о задержании и обыске Юлии Кузьменко было вынесено ночью 13 декабря, тогда как фактически обыск начался во второй половине дня 12 декабря.

Адвокат подозреваемого в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета летом 2016 года врача Юлии Кузьменко заявил отвод судье Сергею Вовку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Добош заявил на заседании Печерского районного суда Киева, который избирает Кузьменко меру пресечения.

По словам адвоката, фактически вчера Кузьменко задержали на улице в 15.30, после чего работники полиции вместе с ней пошли в ее квартиру, где начали обыск, тогда как на тот момент еще не было постановления о разрешении на обыск и задержание.

По версии полиции, отметил Добош, Кузьменко была задержана в 0.50 13 декабря.

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Исходя из этого, сказал адвокат, задержание и обыск были незаконными, поскольку именно во время обыска судья Вовк только выносил решение о его проведении, и именно поэтому ему заявлен отвод. Сейчас в заседании суда продолжается перерыв, поскольку другой судья должен рассмотреть заявление об отводе судье Вовку.

Как сообщил Добош, взять на поруки Кузьменко готовы около 10 человек, среди них врачи - коллеги Кузьменко, народные депутаты нынешнего созыва Яна Зинкевич и Николай Величкович, а также народный депутат VIII созыва Наталья Веселова и депутат Киевсовета Владимир Назаренко.

Кроме того, адвокат заявил ходатайство о допросе в качестве свидетеля непосредственного руководителя Кузьменко в больнице Владимира Жовнира и ее бывшего мужа Дмитрия Кузьменко, которые могут засвидетельствовать ее алиби.

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Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству Шеремета подозревают пять человек: музыканта Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), Яну Дугарь и супругов Инну ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко .

По версии следствия, именно Кузьменко заложила взрывчатку под автомобиль журналиста.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.