Учебники по истории Украины снова перепишут

Украинский институт национальной памяти разработает новые учебники по отечественной истории.

Это предусмотрено планом мероприятий, направленных на реализацию приоритетов деятельности центральных органов исполнительной власти в 2008 году, утвержденным распоряжением Кабинета Министров Украины от 2 апреля 2008 г. (№ 569-р).

Согласно плану, для возобновления и сохранения национальной памяти украинского народа Украинскому институту национальной памяти поручено на протяжении года разработать новые учебники по истории Украины «с целью содействия воспитанию молодого поколения в духе осознания своей национальной идентичности, уважения и любви к Родине».

Кроме того, Украинскому институту национальной памяти в мае поручено разработать проект Общегосударственной национально-культурной программы исследования Голодомора 1932-1933 годов в Украине и увековечения памяти его жертв на период до 2012 года, а также на протяжении года сформировать и издать Национальную книгу памяти “Голодомор 1932-1933 годов в Украине”.

Кроме того, Украинскому институту национальной памяти поручено на протяжении года осуществить мероприятий по созданию надлежащих условий для функционирования Национального историко-мемориального заповедника “Быковнянские могилы”.