В плену у пиратов, захвативших французскую яхту, оказалась украинка

Среди членов экипажа захваченной пиратами неподалеку от Сомали яхты есть гражданка Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, по сообщению Посольства Украины во Франции, 4 апреля во второй половине дня неподалеку от Сомали пираты захватили французскую трехмачтовую яхту класса люкс «Ponnant». На борту отмеченной яхты находится около 30 человек экипажа, среди которых гражданка Украины.

На это время французская сторона прорабатывает варианты освобождения судна.

Дело находится на контроле в Посольстве Украины во Франции и в Департаменте консульской службы.

По сообщениям СМИ, в связи с захватом яхты Франция задействовала так называемый «антипиратский план – море», который предусматривает «мобилизацию всех сил, которые есть у Франции, а также контакт с союзниками Франции в регионе».

Судно следовало из Сейшельских островов в сторону Средиземного моря. 21 апреля оно должно было отправиться в круиз из египетского города Александрия в столицу Мальты Валетты.