"Не учли реальные риски": эксперт прокомментировал ограничение движения по Крымскому мосту

Как констатировал эксперт, во время строительства Крымского моста оккупационной властью в угоду политической составляющей вопроса были проигнорированы или просто не учтены реальные риски.

Юрист-международник, экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин предположил, что ограничение автомобильного движения по Крымскому мосту может быть связано с минимизацией "объективных рисков" этого объекта оккупантов.

Читайте такжеПутин проедет на поезде и откроет ж/д движение по Крымскому мосту

"Это может быть что угодно. Но многие исследователи, в частности компетентные, говорили об объективных рисках, которые возникают из-за строительства этого моста, связанные со специфическими геологическими особенностями грунтов, самого Керченского пролива и особенностей течений", – сказал он в комментарии «Обозревателю».

Как констатировал эксперт, во время строительства Крымского моста оккупационной властью в угоду политической составляющей вопроса были проигнорированы или просто не учтены реальные риски.

"Посмотрим, как будут развиваться события. Единственное, что нам остается – просто наблюдать и надеяться, что никто из граждан Украины не пострадает, когда с этим объектом что-то случится", – отметил Бабин.

В то же время он отверг версию о том, что это мероприятие может быть связано с переброской Россией на оккупированный полуостров вооружения и военной техники. "Вряд ли для этого необходимо закрывать мост. Военные вопросы Россия будет решать прежде всего через железнодорожное сообщение этого моста", – отметил эксперт.

11 декабря стало известно о том, что в оккупированном Россией Крыму планируют ограничить движение на мосту через Керченский пролив. Запрет будет действовать в течение недели – с 18 по 25 декабря. Ранее в сети появились фото "латанных" участков Крымского моста.