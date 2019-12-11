В сети показали "залатанный" Крымский мост (фото)
09:39, 11 декабря 2019Общество
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Путинская "стройка века" снова попала на фото.
Свежее фото Крымского моста / twitter.com/krimrt
В оккупированном Россией Крыму на мосту через Керченский пролив уже появились "залатанные" участки дороги.
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Об этом в Twitter сообщил блогер RoksolanaToday&Крым. "Странная скрепа. Трафика нет, а заплаты уже есть на асфальте", – говорится в сообщении.
Напомним, 24 сентября по железнодорожной части Крымского моста отправили тестовый дизельный поезд, в котором проехали представители российских СМИ. Ранее сообщалось, что открытие железнодорожной части Крымского моста для пассажирских поездов состоится в декабре 2019 года. Запуск движения грузовых поездов запланирован на июнь 2020 года.
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