В сети показали "залатанный" Крымский мост (фото)

Путинская "стройка века" снова попала на фото.

В оккупированном Россией Крыму на мосту через Керченский пролив уже появились "залатанные" участки дороги.

Читайте такжеВ сети показали свежие фото пустующего Крымского моста

Об этом в Twitter сообщил блогер RoksolanaToday&Крым. "Странная скрепа. Трафика нет, а заплаты уже есть на асфальте", – говорится в сообщении.

Напомним, 24 сентября по железнодорожной части Крымского моста отправили тестовый дизельный поезд, в котором проехали представители российских СМИ. Ранее сообщалось, что открытие железнодорожной части Крымского моста для пассажирских поездов состоится в декабре 2019 года. Запуск движения грузовых поездов запланирован на июнь 2020 года.