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В сети показали "залатанный" Крымский мост (фото)

09:39, 11 декабря 2019
Общество
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Свежее фото Крымского моста / twitter.com/krimrt

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Об этом в Twitter сообщил блогер RoksolanaToday&Крым. "Странная скрепа. Трафика нет, а заплаты уже есть на асфальте", – говорится в сообщении.

Напомним, 24 сентября по железнодорожной части Крымского моста отправили тестовый дизельный поезд, в котором проехали представители российских СМИ. Ранее сообщалось, что открытие железнодорожной части Крымского моста для пассажирских поездов состоится в декабре 2019 года. Запуск движения грузовых поездов запланирован на июнь 2020 года.

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Теги: #новости Украины#крымский мост