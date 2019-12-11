В Украине в тестовом режиме запустили электронные водительские удостоверения и электронный техпаспорт

В частности, запускается первая очередь бета-тестирования приложения «Действие», которое и является государством в смартфоне.

Украина в тестовом режиме запускает первые услуги "государства в смартфоне" - электронные водительские удостоверения и электронный технический паспорт.

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Об этом на брифинге по итогам сегодняшнего заседания правительства заявил вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Мы запускаем первую очередь бета-тестирования нашего приложения "Дія", который и является государством в смартфоне. Первые услуги, которые будут в этом приложении, это возможность использовать электронные водительские удостоверения и электронный технический паспорт", - сказал он.

В тестовом режимесмогут принять участие 20 тыс. украинцев, потому вице-премьер призвал желающих оставлять заявки, чтобы на практике проверить работу услуги и сообщить разработчикам о возможных проблемах.