Кабмин выделит почти 4 миллиона гривень на ликвидацию последствий пожара в одесском колледже

Также эти деньги пойдут на выплаты компенсаций семьям погибших.

Завтра, 11 декабря, Кабинет министров на своем заседании рассмотрит вопрос о выделении почти 4 млн грн на ликвидацию последствий пожара в Одесском колледже и выплаты компенсаций семьям погибших.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

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"Правительство поддержит пострадавших и их семьи. Вместе с тем расследование трагедии, определение ответственных - это вопрос высшего приоритета", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

После принятия соответствующего решения средства будут направлены из резервного фонда государственного бюджета Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и Одесской облгосадминистрации.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании размещались 19 различных организаций, учреждений.

Подтверждена гибель в результате пожара 12 человек, пострадали более 30 человек. Местонахождение 4 человек неизвестно, тела 5 погибших пока не удалось идентифицировать.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются три версии возникновения возгорания: поджог, аварийная работа электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. Готовится подозрение двум фигурантам.

Сегодня, 10 декабря, в полиции заявили, что объявили о подозрении в служебной халатности директору колледжа Любови Кочерге.