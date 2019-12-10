В горевшем одесском колледже огнетушители хранились под кроватью коменданта – полиция

До сих пор не найдено ни одного огнетушителя, которые должны были находиться в коридорах или аудиториях колледжа.

Одесская полиция заявляет, что огнетушители Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, находились не в положенных местах, а хранились под кроватью коменданта учебного заведения.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех.

Он отметил, что при осмотре служебного помещения коменданта колледжа под кроватью были обнаружены огнетушители, а под шкафом – специальные багры.

«К сожалению, огнетушители были у коменданта под кроватью, а не в соответствующих местах... В то время как в других помещениях колледжа (коридорах, аудиториях – УНИАН) ни одного из этих приспособлений для тушения огня пока не обнаружено», - сказал Бех.

Он также заявил, что автоматическая система оповещения о пожарной опасности в здании отсутствовала. Установлено, что оповещение осуществлялось с помощью устаревшей ручной сигнализации типа «ревун», расположенной на первом этаже, возле рабочего места вахтера.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании находились 19 различных организаций, учреждений.

Сразу после пожара стало известно о гибели 16-летней студентки Ксении Бабенко, вечером 5 декабря под завалами была обнаружена погибшая преподаватель Анна Бортюк, 6 декабря – еще две жертвы, в ночь на 7 декабря – один человек, в тот же день вечером - еще двое и стало известно о том, что в больнице умер спасатель Сергей Шатохин. Утром 8 утром обнаружили еще два тела, столько же – в ночь на 9 декабря.

В результате пожара пострадали более 30 человек.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются две версии возгорания - аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог. Готовится подозрение двум фигурантам.

8 декабря стало известно, что Шатохин и Бортюк, которая выводила из огня детей, будут представлены к званию «Герой Украины».

Вчера, 9 декабря, Одесская ОГА заявила о риске обрушения стен горевшего колледжа.

Сегодня стало известно, что подозрение предъявлено директору колледжа.