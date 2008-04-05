Украинцы могут не знать, что на них испытывают лекарства

Новые лекарства могут тестировать на украинцах даже без их ведома – к такому выводу пришел журнал «Профиль»,изучив в новой спецтеме номера ситуацию с тестированием лекарств на пациентах.

С каждым годом все больше украинцев соглашаются, чтобы на них испытывали новые лекарства. Здоровые отдают себя в жертву науке за деньги, тяжелобольные рискуют, поскольку это их единственный шанс получить дорогостоящие препараты бесплатно, а некоторые просто не знают, что на них проводят опыты.

«Бывает, что пациенту просто приносят два конверта с таблетками и говорят: «Вот это принимайте днем, а это – вечером». На вопрос пациента: «Что это?» говорят, что новое очень дорогое заграничное лекарство, – рассказывает журналу «Профиль» руководитель юридического департамента Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Людмила Солоп. – К сожалению, большинство пациентов не располагают доказательствами, по которым врачей можно было бы привлечь к ответственности».

Раскрытие темы читайте в №12 (31) журнала «Профиль» с 5 апреля.