Погибший офицер СБУ на суде по делу экс-"беркутовцев" опровергал версию о стрельбе активистов по правоохранителям

Прокурор Игорь Земсков сообщил о показаниях, которые в суде о массовых убийствах на Майдане 20 февраля 2014 года дал сотрудник Центра специальных операций СБУ «А» полковник Дмитрий Каплунов, погибший 1 декабря на Донбассе.

На заседании суда по делу пятерых экс- «беркутовцев» сотрудник Центра специальных операций СБУ "А" полковник Дмитрий Каплунов, который недавно погиб на Донбассе, опроверг версию адвокатов обвиняемых о том, что участники Майдана стреляли по стражам порядка из гостиницы "Украина".

Об этом Земсков сообщил корреспонденту УНИАН, комментируя заявление судьи Святошинского райсуда Киева, который рассматривает дело о массовых убийствах на Майдане 20 февраля 2014 года, Сергея Дьячука, который сказал, что в свое время Каплунов в суде как залегендированный свидетель давал показания.

По его словам, Каплунов, дававший показания как залегендированный свидетель под именем "Дмитрий", сообщил суду, что 20 февраля 2014 года он в составе контрснайперской группы находился на крыше здания Кабмина. Им была поставлена задача наблюдать за зданием гостиницы "Украина" с целью выявления и обезвреживания лиц, ведущих огонь из отеля.

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По словам Земскова, в своих показаниях Каплунов отметил, что во время наблюдения члены контрснайперской группы не обнаружили каких-либо признаков того, что из здания отеля кто-то вел огонь или просто находился с оружием.

Земсков подчеркнул, что эти показания Каплунова опровергают версию адвокатов экс-"беркутовцев", которые настаивают на том, что по митингующим стреляли не их подзащитные, а неустановленные лица из гостиницы "Украина".

Как сообщал УНИАН, двое бойцов спецподразделения Центра специальных операций СБУ - Каплунов и Денис Волочай погибли 1 декабря. Во время боевого столкновения в результате взрыва мины бойцы получили ранения, не совместимые с жизнью, и погибли на месте.

3 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении им посмертно званий Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

Сегодня, 10 декабря, председательствующий по делу экс-"беркутовцев" судья Дьячук рассекретил свидетеля Каплунова в связи с его гибелью.