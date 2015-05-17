В сети появились новые фотографии разрушенного Дебальцево, которое сейчас находится под контролем боевиков.

Как сообщал УНИАН, в начале марта в ОБСЕ заявили, что в Дебальцево не осталось ни одного дома, который не был бы разрушен или поврежден.

«Необходимо прекратить насилие, поскольку оно перерастает в настоящую катастрофу в рамках некоторых местностей, и если говорить о Дебальцево, например, то наши представители сказали, что в Дебальцево не осталось ни одного дома, который не был бы разрушен или поврежден обстрелом», - заявил 4 марта пресс-секретарь Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив на брифинге в Киеве..

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Украинские военные покинули Дебальцево 18 февраля. Пророссийские сепаратисты и войска России продолжали наступление на город на Донетчине вопреки минским договоренностей о перемирии от 12 февраля.