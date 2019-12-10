Пожар в колледже Одессы: местонахождение четверых человек неизвестно, пять тел пока идентифицировать не удалось

На сегодняшний день в связи с пожаром в колледже Одессы местонахождение четверых человек неизвестно, тела пяти человек пока не удалось идентифицировать.

Читайте такжеВ Одессе простились с погибшим во время пожара в колледже спасателем (фоторепортаж)

Как сообщили в пресс-службе МВД, об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой в Одессе на первом заседании правительственной комиссии по расследованию причин пожара в учебном заведении.

«По состоянию на сейчас трагедия унесла жизни 12 человек. Местонахождение четверых человек пока неизвестно, пять человек пока не удалось идентифицировать», - сказал он.

По словам Ярового, полиция и спасатели работают круглосуточно на месте трагедии.

Яровой добавил, что комиссия по расследованию причин пожара до 20 декабря отчитается перед Кабинетом министров о своей работе.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании размещались 19 различных организаций, учреждений.

По состоянию на 10 декабря в результате пожара погибли 12 человек, 30 человек - пострадали, в лечебных учреждениях остаются 9 человек. Так, сразу после пожара стало известно о гибели 16-летней студентки Ксении Бабенко, вечером 5 декабря под завалами была обнаружена погибшая преподавательница Анну Бортюк, 6 декабря - еще две жертвы, в ночь на 7 декабря – один человек, в тот же день вечером - еще двое и стало известно о том, что в больнице скончался спасатель Сергей Шатохин. Утром 8 декабря обнаружили еще два тела, столько же - в ночь на 9 декабря.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса ("нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности"). Полиция рассматривает три версии причины возгорания - поджог, аварийная работа электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. Вручено подозрение в служебной халатности директору колледжа Любови Кочерге, которая занимает эту должность с марта 2016 года, а в учебном заведении работает около 40 лет. Ранее сообщалось, что готовится подозрение двум фигурантам.