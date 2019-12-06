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В Одессе возле колледжа, где произошел пожар, ограбили автомобиль

09:19, 06 декабря 2019
Общество
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Место ограбления в Одессе / Фото: Нацполиция

Об этом сообщили в патрульной полиции.

Как отмечается, двое мужчин, несмотря на большое количество людей вокруг, разбили окно автомобиля и забрали из него сумку с вещами. Для задержания грабителей патрульные создали неподалеку искусственную пробку, благодаря чему злоумышленников удалось задержать в их автомобиле. В салоне была обнаружена украденная сумка с вещами.

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На место вызвали следственно-оперативную группу полиции.

Как сообщал УНИАН, в Одессе на месте сгоревшего колледжа продолжаются работы по разбору завалов и поиску людей, которые могли оказаться под ними.

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Новость в сюжете: Пожар в колледже Одессы
Теги: #новости Украины#полиция#Одесапогода в Одессе