В Одессе возле колледжа, где произошел пожар, ограбили автомобиль
09:19, 06 декабря 2019Общество
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Задержаны двое злоумышленников.
Место ограбления в Одессе / Фото: Нацполиция
В Одессе возле колледжа, где на днях произошел смертельный пожар, ограбили автомобиль, похитив из него сумку с вещами.
Об этом сообщили в патрульной полиции.
Как отмечается, двое мужчин, несмотря на большое количество людей вокруг, разбили окно автомобиля и забрали из него сумку с вещами. Для задержания грабителей патрульные создали неподалеку искусственную пробку, благодаря чему злоумышленников удалось задержать в их автомобиле. В салоне была обнаружена украденная сумка с вещами.
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На место вызвали следственно-оперативную группу полиции.
Как сообщал УНИАН, в Одессе на месте сгоревшего колледжа продолжаются работы по разбору завалов и поиску людей, которые могли оказаться под ними.
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Новость в сюжете: Пожар в колледже Одессы