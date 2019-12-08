Оборонял Донецкий аэропорт: ушел из жизни известный боец АТО Игорь Волынец

По предварительным данным, боец 95-й отдельной бригады покончил жизнь самоубийством.

В ночь на 7 декабря покончил жизнь самоубийством участник антитеррористической операции, боец 95-й отдельной бригады Игорь Волынец.

Об этом сообщает на странице в Facebook военный Сергей Сердюк.

Читайте такжеСутки на Донбассе: вот вражеских обстрелов погиб боец ОС, двое ранены

По его данным, трагедия произошла в ночь на 7 декабря. По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством.

“Сегодня мы получили скорбную весть: В ночь на 7 декабря покончил жизнь самоубийством бывший боец 2-го батальона 95-й бригады, Народный Герой, Игорь Волынец, уроженец с.Голубовка (Ружинский район) Житомирская область”, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что похоронили Волынца в родном селе Голубовка.

Официальной информации от правоохранителей по поводу этой трагедии пока нет. Причины, побудившие Волынца к самоубийству, устанавливаются.

Напомним, Игорь Волынец был водителем взвода разведчиков, принимал участие в обороне Донецкого аэропорта. Награжден орденом "За мужество" III степени, а также орденом "Народный Герой Украины".