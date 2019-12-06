ГБР: Начальник аптеки медпункта Нацгвардии торговал наркотиками
17:26, 06 декабря 2019Общество
123 0
Военнослужащие наладили механизм систематического приобретения и реализации наркотических средств.
ГБР разоблачило схему реализации наркотиков в Нацгвардии / Фото: ГБР
Начальник аптеки медицинского пункта Национального гвардии Украины подозревается в торговле наркотиками.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
«Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Киеве, сообщили о подозрении начальнику аптеки медицинского пункта Нацгвардии Украины. Военнослужащий подозревается в незаконном сбыте наркотиков. Досудебным расследованием установлено: военнослужащие наладили механизм систематического приобретения и дальнейшей реализации наркотических средств», - говорится в сообщении.
Досудебным расследованием устанавливается причастность других военнослужащих и гражданских лиц к сбыту наркотических веществ.
Как сообщал УНИАН, в Киеве разоблачили многомиллионную схему подкупа врачей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter