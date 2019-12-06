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ГБР: Начальник аптеки медпункта Нацгвардии торговал наркотиками

17:26, 06 декабря 2019
Общество
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ГБР разоблачило схему реализации наркотиков в Нацгвардии / Фото: ГБР

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

«Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Киеве, сообщили о подозрении начальнику аптеки медицинского пункта Нацгвардии Украины. Военнослужащий подозревается в незаконном сбыте наркотиков. Досудебным расследованием установлено: военнослужащие наладили механизм систематического приобретения и дальнейшей реализации наркотических средств», - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием устанавливается причастность других военнослужащих и гражданских лиц к сбыту наркотических веществ.

Как сообщал УНИАН, в Киеве разоблачили многомиллионную схему подкупа врачей.

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Теги: #новости Украины#наркотики#Нацгвардияпогода в Киеве