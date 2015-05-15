На Днепропетровщине обезвредили заложенное диверсантами взрывное устройство на железной дороге (фото)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

«Служба безопасности Украины совместно с МВД и ГСЧС Украины предупредили совершение диверсии на Приднепровской железной дороге. Правоохранители вовремя обезвредили заложенное злоумышленниками самодельное взрывное устройство, личности диверсантов устанавливаются», - сказано в сообщении.

Читайте такжеБоевики заминировали мемориал Славы возле Святогорска (фоторепортаж, видео)

Как добавили в пресс-центре, о подозрительных пластиковых пакетах на железнодорожном перегоне «Николаевка - Богуслав» проинформировали правоохранителей представители общественной организации «Союз охотников и рыболовов».

«На место происшествия немедленно выехала оперативно-следственная группа, которая обнаружила 25 пластиковых пакетов с взрывной смесью и детали самодельного взрывного устройства – провода, соединенные с мобильным телефоном, и электрический датчик движения. Взрывное устройство обезврежено. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия по установлению круга лиц, которые готовили преступление на важном объекте инфраструктуры региона», - сообщили в пресс-центре.

СБУ обращается к гражданам с просьбой быть бдительными, обращать особое внимание на подозрительных лиц и предметы, оставленные на мостах и путепроводах, и для своевременного и оперативного реагирования на возможные террористические угрозы и защиты стратегически важных объектов немедленно сообщать важную информацию на телефоны «горячих линий» СБУ.

Напомним, ранее в СБУ сообщили, что на Харьковщине в День Победы готовили диверсию на железной дороге.